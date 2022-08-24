Эмин Амруллаев встретился со студентами, поступившими в зарубежные вузы

В четверг, 25 августа, министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился со студентами, получившими право на обучение за рубежом в 2022-2023 учебном году в рамках Государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях за рубежом. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве науки и образования.

В ходе встречи Эмин Амруллаев отметил, что государственная программа, утвержденная соответствующим указом президента Азербайджана, является проявлением особого внимания руководства страны к молодежи.

Министр заявил, что указанная программа будет способствовать подготовке конкурентоспособных и высококвалифицированных профессиональных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда, а также динамичному процессу развития Азербайджана. Эмин Амруллаев пожелал студентам успехов в учебе.

В свою очередь, студенты обменялись мнениями по интересующим их вопросам.