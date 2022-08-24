Махир Эмрели против «Челси» и «Милана» в Лиге чемпионов А обидчик «Карабаха» - в «сумасшедшей» группе
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда футбольной Лиги чемпионов.
32 команды были поделены на восемь групп. Команда азербайджанского форварда Махира Эмрели – загребское «Динамо» - попала в группу «E» вместе с итальянским «Миланом», английским «Челси» и австрийским «Зальцбургом».
Чешская «Виктория», обыгравшая «Карабах» в раунде плей-офф, сыграет в сложнейшей группе с немецкой «Баварией», испанской «Барселоной» и итальянским «Интером».
Результаты жеребьевки
Группа «А»: «Аякс» (Нидерланды), «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).
Группа «B»: «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).
Группа «С»: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Интер» (Италия), «Виктория» (Чехия).
Группа «D»: «Айнтрахт» (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция).
Группа «E»: «Милан» (Италия), «Челси» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).
Группа «F»: «Реал Мадрид» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Селтик» (Шотландия).
Группа «G»: «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Копенгаген» (Дания).
Группа «H»: ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль).
Первые матчи группового этапа состоятся 6-7 сентября.
По итогам двухкругового турнира первые две команды выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие 3-е места, отправятся в 1/16 финала Лиги Европы, где встретятся с командами, расположившимися на 2-х позициях.