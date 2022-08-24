Зеленский поговорил с Байденом: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Твиттер.

"Отлично поговорил с Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу – безопасность и финансовую. Обсудили дальнейшие шаги Украины на нашем пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал президент Украины.