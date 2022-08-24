Госдеп обратился к России

Действия России на Запорожской АЭС создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран и всего международного сообщества. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, сообщает РБК-Украина.

По словам Дженкинс, единственный путь решения этой проблемы - возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС и вывод российских войск с территории Украины.

"Россия должна немедленно прекратить военные действия вокруг этого места и позволить работающему там украинскому персоналу выполнять свои обязанности без давления со стороны российских вооруженных сил", – сказала Дженкинс.