Иранская армия в ходе общенациональных учений с беспилотниками продемонстрировала новые модели БПЛА на подземной военной базе. Об этом сообщает Iran International.

Вице-адмирал Махмуд Мусави отметил, что в ходе учений беспилотники Kaman, Mohajer, Ababil, Karrar и Bavar использовали иранское оружие, в том числе бомбы Qa'em, ракеты Almas и бомбы MK-82, для поражения позиций, начиная от центров управления и контроля и заканчивая топливными баками, складами боеприпасов, радарами и ракетными системами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Ирана в среду, 24 августа, начали крупномасштабные учения, в которых задействованы 150 беспилотных летательных аппаратов.