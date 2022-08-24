Асадов и Мишустин обсудили азербайджано-российское сотрудничество
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Кыргызстан встретился в городе Чолпон-Ата с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных связей в различных сферах.
Главы правительств также обсудили текущие вопросы повестки дня двусторонних отношений.
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