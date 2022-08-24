Офис Зеленского: Войну с Россией нужно закончить правильно

Переговорный процесс с Россией по прекращению войны сейчас невыгоден как для Украины, так и Европы, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны Российской Федерации в будущем. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Переговорный процесс сегодня зафиксирует временное перемирие в войне, которая не будет завершена. Соответственно, РФ сочтет это победой и в дальнейшем будет претендовать на продвижение своей экспансионистской политики. Поэтому перемирие будет означать лишь очередной этап войны через определенное время», – считает Подоляк.

Михаил Подоляк также отметил, что в случае такого неполного завершения войны в Украину не рискнут возвращаться многие ее граждане, не придут инвестиции. «Это будет нарастающая «серая зона», которая будет постоянно оказывать давление на Европу. Европа будет вынуждена постоянно инвестировать сюда большие средства, чтобы поддерживать эту территорию в жизнеспособном состоянии. Это невыгодно Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – говорит Подоляк.

Подоляк убежден, что Германии и другим странам ЕС переговорный процесс сегодня невыгоден, поскольку это спровоцирует Россию на более дерзкое поведение в экономическом, политическом, дипломатическом плане.

Михаил Подоляк отметил, что в Украине из-за войны существенно снижается качество жизни, в Европе также будет наблюдаться определенное ухудшение. «Но это плата за такую интенсивную войну, которой не было со времен Второй мировой. И эту войну нужно правильно закончить, если вы не хотите платить все время», – подчеркнул он.