Известная французская нефтекомпания попала в скандал

По словам Боне, он не располагает достаточной информацией, чтобы принять чью-либо сторону в этом вопросе. Агентство отмечает, что он стал первым представителем французского правительства, прокомментировавшим обвинения, которые могут подорвать усилия президента Франции Эммануэля Макрона по достижению мира в Украине.

Возможное участие французской нефтяной компании TotalEnergies в поставках авиатоплива российским ВВС через совместное предприятие представляет собой «чрезвычайно серьезный» вопрос, требующий разъяснений, заявил в четверг министр транспорта Франции Клеман Боне. Об этом сообщает Reuters.

Le Monde в среду сообщала, что, так как у TotalEnergies есть доля в российской компании НОВАТЭК, она участвовала в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться для заправки российских военных самолетов.

«Это чрезвычайно серьезная тема, поэтому необходимо проверить, имели ли место намеренный или случайный обход санкций или поставки энергоносителей, которые произвела французская или другая компания», – сказал Боне.

Манон Обри, член Европарламента от партии «Непокоренная Франция», одной из основных оппозиционных партий страны, призвала правительство занять позицию по данному вопросу, заявив, что «Франция не может больше закрывать глаза». «У нас есть французская компания, которая стала косвенным соучастником убийственной войны», – сказала Обри.

TotalEnergies, которая, в отличие от основных западных конкурентов, сохранила свои активы в России, заявила, что не задействует инфраструктуру, которая могла бы снабжать российских военных, и не знала о потенциальном производстве реактивного топлива ее деловыми партнерами.

Le Monde сообщила, что авиатопливо, поставленное на две базы российских ВВС, которые, вероятно, участвовали в нанесении авиаударов по Украине, было произведено из газового конденсата, поставляемого компанией «Тернефтегаз», 49% акций которой принадлежат TotalEnergies.