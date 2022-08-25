Спутниковые снимки дымящейся Запорожской АЭС

25 августа 2022, 22:53

CNN опубликовал спутниковые снимки Planet Labs и Европейского космического агентства, на которых видны пожары и дым в районе Запорожской АЭС. На трех спутниковых снимках, сделанных 24 августа, виден огонь к югу от завода и распространение дыма в северной части комплекса, передает The Insider.

Ранее сообщалось, что 25 августа Запорожская АЭС была впервые полностью отключена от энергосети и перешла на резервные генераторы и питание на линии ЗАЭС – Запорожская ТЭС. The Insider со ссылкой на энергетиков пишет, что без резервного питания резкое отключение Запорожской АЭС от линий энергопередач может привести к расплавлению реактора.