Зеленский: Россия поставила всех в шаге от радиационной катастрофы

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", – заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы, добавив, что захваченные территории юга Украины уже находятся в состоянии гуманитарной катастрофы.

Отметим, что в четверг, 25 августа, на Запорожской АЭС впервые за все время произошло полное отключение этой станции от энергосети. Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что из-за пожаров дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии ранее были повреждены во время обстрелов. В результате два работающих энергоблока станции потеряли соединение с сетью, однако в конце дня МАГАТЭ, со ссылкой на украинские власти, сообщило о его возобновлении. "Власти" захваченной РФ части Запорожской области опровергли заявление "Энергоатома" о полном отключении ЗАЭС.