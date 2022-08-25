МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ обеспокоены тем, что «за последние сутки крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция дважды теряла связь с линией электропередач». Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

Сейчас ЗАЭС подключена к украинской энергосети, добавили в организации. "Все системы безопасности при этом остались в рабочем состоянии", - подчеркивают авторы документа со ссылкой на генерального директора станции.

Тем не менее в результате этих инцидентов реакторы АЭС были на время отключены от сети, так что сработали системы их аварийной защиты.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил "глубокую озабоченность по поводу ядерной безопасности на объекте, который контролируется российскими силами, но по-прежнему обслуживается украинским персоналом", и подчеркнул неотложность визита на станцию независимых экспертов агентства.

Гросси напомнил, что три из четырех высоковольтных линий электропередач, связывающих ЗАЭС с энергосистемой Украины, пострадали в ходе обстрелов и перестали выполнять свою функцию.