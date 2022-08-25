Как карабахские армяне будут добираться до Армении? новое заявление
Новый маршрут коридора, который соединит карабахских армян с Арменией, будет запущен в первую неделю сентября. Об этом армянским СМИ сказал Айк Ханумян, называющий себя «министром территориального управления и инфраструктур» так называемого «режима в Ханкенди».
По словам Ханумяна, пока будет действовать дорога Ханкенди – Лачин – Горис. «Альтернативный маршрут будет работать по новому южному коридору. Движение по новой дороге начнется только после того, как будут развернуты все блокпосты российских миротворческих сил», - утверждает сепаратист.
По его словам, за это время подготовят временный участок в 4,5 километра, часть которого уже заасфальтирована и будет полностью закончена в ближайшие дни.
«Предполагается, что в первую неделю сентября движение будет организовано по новой дороге», - говорит Ханумян. По его словам, временный участок новой трассы обходит Лачин, Забух и Сус, которые наконец-то после многолетней оккупации возвращаются Азербайджану, затем соединяется с дорогой Забух – Туг.