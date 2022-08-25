Новый маршрут коридора, который соединит карабахских армян с Арменией, будет запущен в первую неделю сентября. Об этом армянским СМИ сказал Айк Ханумян, называющий себя «министром территориального управления и инфраструктур» так называемого «режима в Ханкенди».

По словам Ханумяна, пока будет действовать дорога Ханкенди – Лачин – Горис. «Альтернативный маршрут будет работать по новому южному коридору. Движение по новой дороге начнется только после того, как будут развернуты все блокпосты российских миротворческих сил», - утверждает сепаратист.