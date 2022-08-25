Американцы обнаружили на захваченных территориях Украины «фильтрационные лагеря»

Эксперты Йельского университета подготовили отчет по итогам исследования, в котором авторы уверяют, что на подконтрольных Москве украинских территориях им удалось обнаружить 21 «фильтрационный лагерь», где незаконно удерживают украинцев.

Доклад, о котором пишет Reuters, основан на открытых данных и спутниковых фото. В нем говорится об импровизированных тюрьмах для проходящих "фильтрацию", которые оборудованы в зданиях школ, рынков и обычных тюрем.

По словам главы проекта Натаниэля Рэймонда, исследование подтвердило создание Россией системы "фильтрации", которая представляет собой "чрезвычайную ситуацию в области прав человека".

В Госдепартаменте в четверг призвали Россию прекратить операции по "фильтрации" и незаконную депортацию украинцев.

Отметим, что в июле газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан писала, что США обнаружили на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию.