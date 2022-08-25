Почти 150 тысяч доносов написали россияне за время войны

За первые шесть месяцев 2022 года граждане России направили в Роскомнадзор 144 835 «обращений». Бо́льшая часть доносов связана с войной в Украине: россияне жаловались на «фейки» о действиях российских военных и «проукраинскую пропаганду», передает The Insider.

Больше всего доносов поступило в ведомство в марте, когда война только началась, – 10 323 обращения, что выше показателей прошлого года почти в четыре раза. В годовом выражении количество доносов выросло сразу на четверть. В ведомстве уточнили, что россияне часто просили удалить ссылки «на ресурсы с проукраинской пропагандой».