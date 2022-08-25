США перебрасывают в Европу ядерные подлодки и авианосец

Российские СМИ пишут, что к северу от Великобритании находится субмарина «Джорджия», вблизи греческого острова Крит – «Флорида», атомный авианосец «Джордж Буш» вошел в Средиземное море, пройдя Гибралтарский пролив.

К берегам Европы подошли две американские ударные атомные подлодки с крылатыми ракетами «Томагавк», а также авианосная ударная группа.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер «Лейте Галф» и четыре эсминца. Корабли сменят авианосную ударную группу, возглавляемую атомным авианосцем «Гарри Трумэн». Эти корабли прибыли в Средиземное море 14 декабря 2021 года и патрулируют вблизи Балкан в районе Адриатики. Планировалось, что корабли отправятся в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить их в Средиземноморье на фоне вторжения в Украину.

Ранее на базу Фэрфорд в Великобритании прилетели четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие.