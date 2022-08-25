Очередная автобусная трагедия в Турции

Междугородний автобус, следовавший из Антальи в Стамбул, перевернулся в четверг вечером в провинции Памуккале на юге страны. По предварительным данным, пострадали 28 человек, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, водитель автобуса не справился с управлением на одном из участков трассы. Часть пассажиров госпитализированы. Причины ДТП выясняются.

Отметим, что несколько дней назад в Турции пассажирский автобус врезался в автомобиль скорой помощи и пожарную машину. В результате погибли 15 человек, 22 получили ранения. В другой автобусной аварии пострадали 23 человека. Находившиеся в салоне туристы получили травмы, однако сумели выбраться самостоятельно.