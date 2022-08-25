Все соперники «Карабаха» в Лиге Европы Полный состав корзин
Сегодня в Стамбуле в 15:00 по бакинскому времени начнется жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Своих соперников узнает и чемпион Азербайджана «Карабах».
Haqqin.az уже сообщал, что наша команда при жеребьевке будет во 2-й корзине. По итогам ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы, состоявшихся в четверг, определился полный состав всех четырех корзин.
Корзина 1. «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» (Киев, Украина), «Олимпиакос» (Греция).
Корзина 2. «Фейеноорд» (Нидерланды), «Ренн» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Монако» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН), «Мальме» (Швеция), «Лудогорец» (Болгария).
Корзина 3. «Шериф» (Молдова), «Бетис» (Испания), «Мидтьюлланд» (Дания), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия), «Унион» (Германия), «Фрайбург» (Германия), «Фенербахче» (Турция).
Корзина 4. «Нант» (Франция), ХИК (Финляндия), «Штурм» (Австрия), АЕК (Ларнака, Кипр), «Омония» (Кипр), «Цюрих» (Швейцария), «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия), «Трабзонспор» (Турция).
32 команды будут поделены на восемь групп. Победители групп напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, занявшие 2-е места, сыграют в 1/16 финала с клубами, ставшими 3-ми в группах Лиги чемпионов. Ну а команды, которые расположатся на 3-х местах, отправятся в 1/16 финала Лиги конференций, где встретятся с коллективами, занявшими 2-е позиции в третьем по рангу еврокубке.
Игры 1-го тура состоятся 8 сентября. Групповой раунд завершится 3 ноября.