Украине пригрозили превращением «спецоперации» в «контртеррористическую операцию»

В обозримом будущем «специальная военная операция» в Украине может перерасти в «контртеррористическую операцию». С таким заявлением выступил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«В обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями», - цитируют российские СМИ Миронова.

Российский политик, не успокоившись на этом, добавил, что «одна из целей, которую поставил президент – денацификация Украины – без ликвидации преступного террористического режима Зеленского будет не выполнена».

Ранее фракция «Справедливая Россия – За правду» подготовила и направила в правительство РФ законопроект, обосновывающий признание Украины «террористическим государством».