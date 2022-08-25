Плоды реформ Ильхама Алиева: впервые в Азербайджане фермеры получили 2,5 млн страховых выплат!

Натик Гусейнзаде, отдел информации 02:04

Фонд аграрного страхования (ASF) дал старт выплатам фермерам, застраховавшим свои посевы и пострадавшим от погодных условий и стихийных бедствий. Аграрии получат рекордную в истории азербайджанского страхования сумму – примерно 2,5 млн манатов. В четверг Фонд провел мероприятие, на котором фермерам из Нефтчалы были торжественно вручены денежные чеки. В марте этого года их посевы пострадали из-за паводков.

2,5 млн – это только выплаты за страхование озимых зерновых, посаженных прошлой осенью. По прогнозам, к концу года сумма страховых возмещений может достичь 4-5 млн манатов. Вы спросите: почему выплаты по прошлогодней страховке производятся только сейчас? Учитывается сезонность. Специалисты ASF дожидаются периода сбора урожая, чтобы возместить фермерам их потери согласно заявленной урожайности. Дело в том, что при страховании аграрии отмечают в электронной системе, какой урожай они планируют получить с каждого застрахованного гектара земли. Именно на основе заявленной урожайности определяется цена страховки. Если при страховом случае урожайность будет ниже заявленной, то Фонд возмещает фермеру разницу.

Важный момент, который необходимо отметить. Работа ASF не носит коммерческий характер. То есть прибыль не оседает в чьих-то карманах, как было раньше в случае с частным страхованием, а накапливается в резервном фонде для дальнейшего покрытия ущерба от масштабных стихийных бедствий. Если коммерческий подход в страховании ориентирован на максимизацию прибылей, то некоммерческое страхование имеет цель аккумулирования собранных средств с последующим использованием для выплат по социально- и общественно значимым убыткам, нанесенным масштабными катастрофическими рисками, а также поддержания социально-экономической политики страны. Катастрофические риски наступают нечасто, однако способны принести огромные убытки, которые могут быть неподъемными для организаций, не создающих достаточных резервов. В Азербайджане катастрофическим риском можно назвать случившийся в 2010 году разлив реки Кура, а также, к примеру, землетрясение в Шеки-Закатальской зоне, частые лесные пожары и т.д. Раньше застраховаться от них было невозможно в результате отсутствия действенных механизмов. Учитывая убытки масштабного характера, частные коммерческие страховые компании зачастую не заинтересованы в их страховании, либо ставят много ограничений в страховых покрытиях, что приводит к низкой пенетрации страховых услуг. Нередко страны вынуждены брать страхование катастрофических рисков на себя путем создания некоммерческих страховых механизмов, основанных на принципах пулов. Схожие механизмы существуют в других финансовых сферах Азербайджана. К примеру, Фонд страхования вкладов, Бюро обязательного страхования, Агентство обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования.