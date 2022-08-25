Плоды реформ Ильхама Алиева: впервые в Азербайджане фермеры получили 2,5 млн страховых выплат!
Фонд аграрного страхования (ASF) дал старт выплатам фермерам, застраховавшим свои посевы и пострадавшим от погодных условий и стихийных бедствий. Аграрии получат рекордную в истории азербайджанского страхования сумму – примерно 2,5 млн манатов.
В четверг Фонд провел мероприятие, на котором фермерам из Нефтчалы были торжественно вручены денежные чеки. В марте этого года их посевы пострадали из-за паводков.
2,5 млн – это только выплаты за страхование озимых зерновых, посаженных прошлой осенью. По прогнозам, к концу года сумма страховых возмещений может достичь 4-5 млн манатов.
Вы спросите: почему выплаты по прошлогодней страховке производятся только сейчас? Учитывается сезонность. Специалисты ASF дожидаются периода сбора урожая, чтобы возместить фермерам их потери согласно заявленной урожайности. Дело в том, что при страховании аграрии отмечают в электронной системе, какой урожай они планируют получить с каждого застрахованного гектара земли. Именно на основе заявленной урожайности определяется цена страховки. Если при страховом случае урожайность будет ниже заявленной, то Фонд возмещает фермеру разницу.
Важный момент, который необходимо отметить. Работа ASF не носит коммерческий характер. То есть прибыль не оседает в чьих-то карманах, как было раньше в случае с частным страхованием, а накапливается в резервном фонде для дальнейшего покрытия ущерба от масштабных стихийных бедствий. Если коммерческий подход в страховании ориентирован на максимизацию прибылей, то некоммерческое страхование имеет цель аккумулирования собранных средств с последующим использованием для выплат по социально- и общественно значимым убыткам, нанесенным масштабными катастрофическими рисками, а также поддержания социально-экономической политики страны.
Катастрофические риски наступают нечасто, однако способны принести огромные убытки, которые могут быть неподъемными для организаций, не создающих достаточных резервов. В Азербайджане катастрофическим риском можно назвать случившийся в 2010 году разлив реки Кура, а также, к примеру, землетрясение в Шеки-Закатальской зоне, частые лесные пожары и т.д. Раньше застраховаться от них было невозможно в результате отсутствия действенных механизмов. Учитывая убытки масштабного характера, частные коммерческие страховые компании зачастую не заинтересованы в их страховании, либо ставят много ограничений в страховых покрытиях, что приводит к низкой пенетрации страховых услуг. Нередко страны вынуждены брать страхование катастрофических рисков на себя путем создания некоммерческих страховых механизмов, основанных на принципах пулов. Схожие механизмы существуют в других финансовых сферах Азербайджана. К примеру, Фонд страхования вкладов, Бюро обязательного страхования, Агентство обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования.
Сегодня уже точно можно сказать, что механизм аграрного страхования в Азербайджане набрал обороты. Все больше фермеров доверяют Фонду, понимая, что именно здесь им помогут в случае беды и не оставят один на один с проблемами. Не стоит также забывать, что государство берет на себя 50 процентов от суммы страхования, а это еще больше должно привлечь фермеров.
«Достаточно взглянуть на статистику. В 2021 году по сравнению с 2020-м страховые сборы увеличились на 450 (!) процентов. За шесть месяцев этого года прирост в сравнении с аналогичным периодом 2021 года равен 250 процентам, - комментирует для haqqin.az успехи ASF председатель Совета правления Фонда Фуад Садыхов. – Система аграрного страхования покрыла 96 процентов всего производства в аграрном секторе Азербайджана. То есть 96 процентов фермеров, которые хотят получить эту услугу, могут ее получить. Не охвачены пока только некоторые маленькие культуры, но и они в ближайшие годы будут включены в список».
Напомним, Фонд аграрного страхования был создан три года назад указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Реформы, инициированные главой государства, как видим, достаточно быстро стали приносить плоды. Новая модель аграрного страхования играет неоценимую роль в развитии сельского хозяйства и улучшении уровня жизни сельского жителя. Созданы идеальные условия фермерам для гарантии и безопасности ведения бизнеса.
Впервые в области страхования была создана модель сотрудничества между государством и частным сектором, впервые в Азербайджане осуществлен переход от коммерческого страхования к некоммерческому, создана информационная служба страхования и т.д.
При таких условиях фермер сам потянулся к страховщикам, чтобы избежать колоссальных убытков. Тем более что 50 процентов от цены страховки за агрария платит государство. Теперь аграриям незачем беспокоиться о рисках. Есть Фонд, который при государственной поддержке взял эту проблему на себя, позволив фермерам сосредоточиться на любимом деле, не думая об ударах природы. Одним словом, система, созданная президентом, вовсю работает и дает свои плоды.