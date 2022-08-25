США готовятся к политическим торгам с Азербайджаном? Кто-то дубинкой стучится в наши двери… время собирать камни
Госсекретарь США Энтони Блинкен произвел значимое кадровое назначение. Один из опытнейших американских дипломатов Филип Рикер назначен старшим советником (представителем) Госдепа по переговорам на Кавказе. Мандат Рикера охватит не только армяно-азербайджанское урегулирование, в котором США принимают самое непосредственное участие в качестве глобальной державы, но и женевский процесс по урегулированию территориальных проблем Грузии. Рикер – приближенный к Блинкену дипломат, и до нового назначения занимал пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Конечно же, нет ничего удивительного в этом назначении, как и в проявлении особого интереса к карабахскому конфликту со стороны крупнейшей глобальной державы. С момента начала карабахского конфликта и оккупации азербайджанских территорий именно Вашингтон выступал в роли стабилизирующего противовеса, ограничивавшего экспансионистскую политику ельцинской России в регионе, особенно в 1990-е и в начале «нулевых».
Однако, как обухом по темени прозвучала вторая часть заявления Блинкена. Госсекретарь США объявил и второй статус Рикера: «сопредседатель Минской группы ОБСЕ». Таким образом, американский дипломат объявлен сопредседателем несуществующей группы, поскольку один из сопредседателей – Россия отказалась от сотрудничества с США в де-факто распущенной посреднической миссии. А второй – Франция поддержала новый формат армяно-азербайджанского урегулирования при посредничестве Евросоюза и ее председателя Шарля Мишеля.
Более того, один из участников конфликта, точнее ее жертва – Азербайджан также отказался от посреднической миссии ОБСЕ. После окончания второй карабахской войны официальный Баку дифференцирует два процесса урегулирования: разрешение территориальных споров с Арменией – это один формат, а карабахский вопрос относит к ряду проблем внутриполитического свойства.
В постконфликтный период сложились два посреднических формата – Московская площадка и Брюссельский процесс. Так или иначе, но Вашингтон не включен ни в один из процессов. А Франция ограничилась назначением своего представителя по странам Южного Кавказа, делегировав свою посредническую миссию Брюсселю. К тому же, даже при всем желании правительств Азербайджана и Армении Минская группа больше не сможет возобновить свою деятельность, ибо США и Россия оказались в условиях необъявленной войны в Украине.
Заявление Блинкена в Баку встретили с огромным сожалением, расценив его циничным, неискренним и даже позорно грубым вмешательством в суверенные права. Алиев обозначил свою непоколебимую позицию: Азербайджан не будет обсуждать с мировыми силами вопрос статуса карабахских армян, поскольку считает их своими полноценными гражданами, рассчитывает на скорейшую реинтеграцию и не намерен пересматривать унитарную форму своего государства.
Однако в условиях отсутствия предпосылок реставрации Минской группы, построенной на основе потерявших после второй войны актуальность «мадридских принципов», американцы изо всех сил продавливают идею восстановления мандата миссии.
Вашингтон прибегает к более чем абсурдной модели построения отношений с Россией: в Украине разлетелись по окопам, а на Кавказе заскочили в общий мирный дом. Впрочем, американцы не столь наивны в своих предположениях относительно кооптации усилий с региональным противником – Россией в контексте углубляющейся международной конфронтации и практически открытого лобового столкновения в Украине. На что же рассчитывают американцы, имитируя воскресение усопшего?
Похоже для Вашингтона Минская группа – явный инструмент давления на азербайджанское правительство. США готовятся к каким-то политическим торгам с Баку. Каким же? Версий целое множество, и скорее всего в самое ближайшее время, мы узнаем об истинных замыслах заокеанской сверхдержавы. Цель неясна, но мотив понятен – США готовятся к новой схватке за южное подбрюшье России. И Блинкен с Рикером стучатся в двери региона своими дубинками…