Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен произвел значимое кадровое назначение. Один из опытнейших американских дипломатов Филип Рикер назначен старшим советником (представителем) Госдепа по переговорам на Кавказе. Мандат Рикера охватит не только армяно-азербайджанское урегулирование, в котором США принимают самое непосредственное участие в качестве глобальной державы, но и женевский процесс по урегулированию территориальных проблем Грузии. Рикер – приближенный к Блинкену дипломат, и до нового назначения занимал пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Конечно же, нет ничего удивительного в этом назначении, как и в проявлении особого интереса к карабахскому конфликту со стороны крупнейшей глобальной державы. С момента начала карабахского конфликта и оккупации азербайджанских территорий именно Вашингтон выступал в роли стабилизирующего противовеса, ограничивавшего экспансионистскую политику ельцинской России в регионе, особенно в 1990-е и в начале «нулевых». Однако, как обухом по темени прозвучала вторая часть заявления Блинкена. Госсекретарь США объявил и второй статус Рикера: «сопредседатель Минской группы ОБСЕ». Таким образом, американский дипломат объявлен сопредседателем несуществующей группы, поскольку один из сопредседателей – Россия отказалась от сотрудничества с США в де-факто распущенной посреднической миссии. А второй – Франция поддержала новый формат армяно-азербайджанского урегулирования при посредничестве Евросоюза и ее председателя Шарля Мишеля. Более того, один из участников конфликта, точнее ее жертва – Азербайджан также отказался от посреднической миссии ОБСЕ. После окончания второй карабахской войны официальный Баку дифференцирует два процесса урегулирования: разрешение территориальных споров с Арменией – это один формат, а карабахский вопрос относит к ряду проблем внутриполитического свойства.

В постконфликтный период сложились два посреднических формата – Московская площадка и Брюссельский процесс. Так или иначе, но Вашингтон не включен ни в один из процессов. А Франция ограничилась назначением своего представителя по странам Южного Кавказа, делегировав свою посредническую миссию Брюсселю. К тому же, даже при всем желании правительств Азербайджана и Армении Минская группа больше не сможет возобновить свою деятельность, ибо США и Россия оказались в условиях необъявленной войны в Украине. Заявление Блинкена в Баку встретили с огромным сожалением, расценив его циничным, неискренним и даже позорно грубым вмешательством в суверенные права. Алиев обозначил свою непоколебимую позицию: Азербайджан не будет обсуждать с мировыми силами вопрос статуса карабахских армян, поскольку считает их своими полноценными гражданами, рассчитывает на скорейшую реинтеграцию и не намерен пересматривать унитарную форму своего государства. Однако в условиях отсутствия предпосылок реставрации Минской группы, построенной на основе потерявших после второй войны актуальность «мадридских принципов», американцы изо всех сил продавливают идею восстановления мандата миссии.