Эксперты о войне: Украине нужно оружие, россияне «в шоке»

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Прошло полгода с того дня, как Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину. Вместо молниеносной военной операции, которая должна была занять несколько дней, вооруженные силы России увязли в полномасштабной войне. Эксперты поделились с Deutsche Welle своими оценками действий российской и украинской армий в прошедшие шесть месяцев, а также того, что может повлиять на дальнейший ход войны.

Профессор Буркхард Майснер, полковник запаса, сотрудник аналитического центра бундесвера GIDS, считает, что по прошествии полугода военных действий российская армия находится "в состоянии глубокого шока". Армия РФ не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины, хотя в РФ надеялись, что это произойдет уже на второй день войны. Эта армия оказалась не в состоянии ни в молниеносной, ни в полугодовой военной операции оккупировать Украину, хотя от нее тоже этого ожидали, отмечает эксперт. Российская армия потеряла большое количество солдат: называются цифры от 20 до 40 тысяч. У армии РФ проблемы с набором военнослужащих; потери танков исчисляются четырехзначными числами. Но в то же время армия РФ не повержена. И от такой большой армии, такой большой и могущественной страны, как Россия, ничего другого и ожидать нельзя, говорит Майснер. Однако неспособность достичь поставленных целей "подорвала веру российской армии в саму себя, и мы видим многочисленные попытки вернуть армии ее потерянную гордость – с помощью парада 9 Мая, выставки "Армия-2022", считает полковник запаса. Что касается украинской армии, то Майснер отмечает, что она целенаправленно и сознательно атакует слабые места логистики армии РФ с помощью дальнобойной артиллерии, и если бы этой дальнобойной артиллерии было больше, она атаковала бы еще лучше.

В настоящий момент ВСУ используют своего рода тактику "коррозии", чтобы пресечь способность российской армии развивать наступление и оккупировать новые территории. Но чтобы выйти из состояния позиционной войны, ей нужны мобильные транспортные средства, однако ключевые страны Европы ведут себя в этом вопросе крайне сдержанно, отмечает Майснер. Если их позиции изменятся, то, вероятно, изменится и ситуация на поле боя. В отличие от российской армии украинская ведет успешную оборону, чего на Западе не ожидали от нее, говорит эксперт. По его словам, украинцы не пребывают в состоянии шока, хотя понесли тяжелые потери, у них слабые ВВС, и в вопросах вооружений и боеприпасов они не могут сравниться с россиянами. Сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер говорит изданию, что после шести месяцев военных действий "половина Донецкой области по-прежнему находится не под контролем России". По его словам, сейчас россияне пытаются совершить там прорыв. Но это продвижение идет метр за метром, поскольку Украина упорно сопротивляется. В районе Херсона ситуация, похоже, такова, что украинская армия готовит наступление ударами вглубь российских позиций, разрушая мосты, склады боеприпасов и аэродромы. "Но одними только такими ударами ситуацию не переломить; нужно отвоевывать территории, и для этого украинцам надо сконцентрировать силы, которых у них в такой форме может и не оказаться", - говорит эксперт. По мнению Рихтера, в российском руководстве был неверный изначальный расчет. Там ожидали, что украинская армия будет вести себя как в 2014 году, когда лишь немногие части были готовы к боевым действиям, а часть армии и флота вообще перешла на сторону РФ. Этот сценарий, возможно, стал причиной неверных выводов, однако он не повторился. Депутат бундестага, офицер немецких ВВС Йоханнес Арльт указывает на то, что в начале войны российские войска были брошены на произвол судьбы, и это имело огромное влияние на мораль и боевой дух военнослужащих. По мнению офицера, ситуация на фронте может измениться к зиме, когда замерзнет земля, что даст возможность идти в атаку широким фронтом.