«Не можем тихо сидеть и наблюдать»: «Моссад» готов противостоять Ирану

Израильская разведслужба «Моссад» готова при необходимости проводить операции против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что Запад может вскоре договориться с Тегераном о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил директор израильской разведки Давида Барнеа, его цитирует газета The Jerusalem Post.

«Израиль не подписывал соглашение. Израиль может защищать себя любым возможным способом – и так и будет поступать. Мы не можем тихо сидеть и просто наблюдать за тем, как приближается опасность», - сказал Барнеа.

По словам Барнеа, вне зависимости от желания США и Ирана возобновить работу СВПД, Тегеран, считает он, по-прежнему хочет получить ядерное оружие.

В среду Иран подтвердил получение ответа Вашингтона на предложение по СВПД. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран отказался от некоторых ключевых требований.