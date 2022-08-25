Следы динозавров, древние города: что появилось из-под воды из-за засухи

Так, из-за падения уровня воды в реке Янцзы на поверхности появились три буддийских статуи, которым, как полагают археологи, может быть около 600 лет.

Вода в реке Дунай в результате сильнейшей за 500 лет засухи спала до одного из самых низких уровней почти за столетие, обнажив остовы десятков нагруженных взрывчаткой немецких военных кораблей. Они затонули во время Второй мировой войны недалеко от сербского речного портового города Прахово. На многих из них до сих пор есть тонны боеприпасов и взрывчатых веществ, и они представляют опасность для судоходства.

В Ираке продолжительная засуха поставила под угрозу урожай и заставила власти страны пустить воду из водохранилища Мосул на орошение полей. Когда воду слили, на поверхности показались руины древнего города. Археологи датируют их примерно 1400 годом до нашей эры. Руины принадлежат Закику, городу в империи Митанни. Эта империя контролировала часть северной Сирии и Месопотамии с 1350 по 1550 годы до нашей эры.

Отсутствие дождей и продолжающаяся много дней жаркая погода вызвали засуху сразу во многих европейских странах, а в обмелевших реках на поверхность проступили тревожные предупреждения - это так называемые "голодные камни", которые видны лишь в периоды сильных засух, на них высечены послания о прошлых природных катастрофах, вызванных нехваткой воды, и связанных с этим бедствиях. Самая старая надпись на "голодном камне", обнаруженном в Эльбе, датирована 1616 годом, она гласит: "Если узришь меня – рыдай".