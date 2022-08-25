В Сирии столкнулись американцы и проиранские боевики

В письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси Байден заявил, что отдал приказ о нанесении ударов во вторник «в соответствии с обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

Главной целью авиаударов, которые были нанесены на этой неделе американскими военными по связанным с Ираном объектам в Сирии, является предотвращение атак против США и их партнеров, заявил президент Джо Байден, сообщает Reuters.

Американские военные нанесли в четверг удар по нескольким целям в сирийском городе Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, на третий день столкновений с проиранскими группировками, сообщили агентству местные военные источники. Они заявили, что по меньшей мере трое боевиков, связанных с Ираном, были убиты в результате атаки американского вертолета.

Агентство отмечает, что проиранские боевики давно пытаются атаковать близлежащее нефтяное месторождение Аль-Омар, рядом с которым находится самая большая сирийская база возглавляемой США коалиции. Военная база, известная также под названием «Зеленая деревня», стала местом столкновений между американскими военными и поддерживаемыми Ираном боевиками. В четверг США нанесли ответные удары в этом районе. По данным американских военных, за последние 24 часа рядом с «Зеленой деревней» были уничтожены четыре боевика и разрушены семь ракетных установок.

Удары в среду были нанесены через день после того, как президент Байден санкционировал авиаудары в Сирии по складу боеприпасов и другим объектам группировок, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).