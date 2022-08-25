У Запорожской АЭС снова пожары
В районе Запорожской АЭС продолжаются лесные пожары. Об этом сообщил российским СМИ Владимир Рогов, который руководит администрацией на захваченной Россией части Запорожской области.
Рогов опубликовал спутниковые снимки, на которых видно задымление неподалеку от АЭС.
По словам Владимира Рогова, Энергодар, Мелитополь и Херсон на несколько часов оставались без электричества из-за нарушения подачи электроэнергии с Запорожской АЭС.
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