Германия не даст Украине обстреливать Россию

Германия не станет поставлять Украине оружие, с помощью которого она может обстреливать территорию России. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает T-Online.

«Цель всегда остается в том, что речь идет о целостности и суверенитете Украины… Президент США Джо Байден сформулировал это довольно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, из которого можно стрелять по территории России. И я думаю, что это принцип, которого я придерживаюсь в равной степени со всеми остальными. И именно поэтому мы всегда смотрим на то, что делают другие», - пояснил канцлер свою позицию.

Олаф Шольц подчеркнул, что его страна по-прежнему будет поддерживать Киев. Берлин считает своей задачей предотвратить эскалацию войны, чтобы не дать ей переродиться во что-то большее.