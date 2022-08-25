В Сальяне люди в масках ограбили несколько домов

В Сальянском районе Азербайджана неизвестные в масках ограбили несколько домов, сообщает Report.

Нападению грабителей подверглись жители села Еникенд, среди которых директор школы, владелец маркета, житель села, недавно продавший скот, и еще несколько человек.

Отмечается, что в ходе происшествий пострадали два человека.

Главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Низам Гамидов в ответ на запрос Report сообщил, что по факту в Сальянском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело: "Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших эти действия".