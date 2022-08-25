Британская разведка о словах Шойгу

Наступление российских войск в Украине остановилось из-за плохой военной эффективности Вооруженных сил и украинского сопротивления. Заявления российских официальных лиц относительно попытки избежать жертв среди мирного населения не соответствуют действительности. Об этом говорится в ежедневном отчете военной разведки Минобороны Великобритании.

Как отмечается в сообщении, ранее Сергей Шойгу заявил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, что российские войска делают все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан в Украине, поэтому темпы «спецоперации» замедлились.

По данным британской разведки, это умышленная дезинформация, так как российское командование уволило как минимум шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.