ЦРУ заинтересовалось русскими в Турции
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов заинтересовалось недвижимостью, которую россияне приобретают в Турции. Ведомство угрожало местному бизнесу серьезными последствиями за связь с Россией, пишет газета Yeni Safak.
Источники издания сообщили, что на встречах с представителями местных строительных компаний представитель ЦРУ в Турции открыто угрожал бизнесменам. Он был возмущен тем, что граждане России без проблем начали активно покупать недвижимость в турецких городах.
«Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам, представляющим строительный сектор, следующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?», «Получали ли вы деньги наличными или через банк?», - сказал журналистам источник.
Это не первая угроза для турецкого бизнеса от американской стороны. 22 августа Министерство финансов США направило письмо турецкой бизнес-ассоциации TUSIAD, в котором предупредило о последствиях за сотрудничество с Россией.
Подписавший это письмо первый замминистра финансов Соединенных Штатов Адевале Адейемо 23 июня встретился в Анкаре с турецким коллегой Юнусом Элиаташем. Сообщалось, что чиновники обсуждали финансовые преступления.