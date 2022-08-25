ЦРУ заинтересовалось русскими в Турции

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов заинтересовалось недвижимостью, которую россияне приобретают в Турции. Ведомство угрожало местному бизнесу серьезными последствиями за связь с Россией, пишет газета Yeni Safak.

Источники издания сообщили, что на встречах с представителями местных строительных компаний представитель ЦРУ в Турции открыто угрожал бизнесменам. Он был возмущен тем, что граждане России без проблем начали активно покупать недвижимость в турецких городах.

«Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам, представляющим строительный сектор, следующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?», «Получали ли вы деньги наличными или через банк?», - сказал журналистам источник.