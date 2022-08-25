Цены на нефть растут

Цены на нефть умеренно растут утром в пятницу, 26 августа, после снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу утром составила $100,12 за баррель, что на $0,78 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,88 (1,9%) - до $99,34 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $93,28 за баррель, что на $0,76 (0,82%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость WTI снизилась на $2,37 (2,5%) - до $92,52 за баррель.