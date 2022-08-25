На сегодняшний день в нашей команде более 200 волонтеров, которые вносят свой вклад в деятельность фонда по различным проектам и акциям. После проведения благотворительных мероприятий мы слышим сотни теплых слов. Наши волонтеры говорят: «Видели бы вы эту радость в их глазах». Именно это и побуждает волонтеров тратить свое свободное время на добрые дела. Известный английский писатель Льюис Кэрролл как-то сказал: «Один из самых важных секретов в жизни в том, что только то, что мы делаем для других людей, является единственным, что стоит делать». Я думаю, что это действительно так, и нет в жизни ничего лучше, чем помогать кому-то, протягивать руку помощи в трудную минуту.

Волонтерство не является чем-то новым для азербайджанского общества. Милосердие и бескорыстная помощь нуждающимся - в духе нашего народа. Люди, живущие в нашей стране, тысячелетиями сохраняли и передавали из поколения в поколение сострадание ближнему как ценность.

- Помогать другим и быть полезным обществу вселяет в людей уверенность в завтрашнем дне, придает много душевных сил. Волонтерская деятельность открывает перед человеком много новых возможностей, позволяет заводить новые знакомства. Сплочение воедино ради общей светлой цели создает гармонию между людьми и командами.

- Red Hearts начал свою деятельность в декабре 2019 года как небольшая волонтерская группа, состоящая из 49 сотрудников Kapital Bank. Изначально основной целью группы было посещение детских домов и приютов, проведение для детей мастер-классов по рисованию, чтению и рукоделию. Во время карантинного режима, введенного из-за вируса COVID-19, Red Hearts уже начал оказывать продовольственную помощь малообеспеченным семьям и нуждающимся по всей стране. Летом 2020 года во время военной напряженности в направлении Товузского района мы одними из первых отправили нашим фронтовикам помощь в виде «солдатских пайков». В период Отечественной войны, помимо сотрудников банка, в ряды Red Hearts начали вступать и другие граждане страны, а также наши соотечественники со всех точек земного шара. Вследствие чего число добровольцев увеличилось до 200 человек. Во время войны мы посылали «солдатские пайки» во все горячие точки, навестили более 1500 семей военнослужащих, старались оказывать им любую поддержку, начиная от лечения и заканчивая ремонтно-строительными работами в их домах. Инициативная группа, значительно расширившая свою деятельность, 15 декабря 2020 года была официально зарегистрирована как фонд Red Hearts.

Созданный в конце 2019 года как инициативная группа добровольными сотрудниками Kapital Bank, а затем продолживший свою деятельность в качестве фонда Red Hearts стремится привносить добро в этот мир, внося вклад в различные сферы жизни и помогая нуждающимся. Фонд Red Hearts, помимо реализации таких проектов, как «Герои, написавшие историю», «Сад Родины», «Все возможно» и ряда других социальных инициатив, оказывает поддержку семьям шехидов и ветеранам, детским домам, приютам и малообеспеченным семьям. В своем интервью Севда Хагвердиева, президент Red Hearts, рассказала о фонде и проделанной им работе.

- А что движет вашим фондом?

- Мы как фонд испытываем искреннюю радость и удовлетворение, когда видим результаты своей работы. Хочу рассказать одну историю, которая произошла недавно. Часть обращений, поступивших в фонд после Второй Карабахской войны, была связана с оказанием финансовой помощи ветеранам для получения образования. Один из участников войны, которому мы помогли с обучением, недавно написал мне в Facebook. «Трудно выразить словами, каким важным поворотным моментом в моей жизни стала поддержка, которую вы оказали мне в нелегкое для меня время. За таких добрых соотечественников, как вы, можно и жизнь отдать. Те добрые дела, которые вы делаете, могут показаться незначительными, но они добавляют красок в жизнь людей, помогают пережить трудные моменты. А это не имеет измеримой ценности. Сейчас я как герой Отечественной войны получаю президентскую пенсию. И теперь я тоже буду в вашем списке доноров, буду также делать пожертвования в ваш фонд. Потому что я верю в прозрачность и честность Red Hearts», - говорилось в сообщении. Слышать такие слова от людей, которых не знаешь лично, с которыми даже никогда не встречался, очень вдохновляет и мотивирует. Я испытываю чувство гордости от того, что люди, которым мы когда-то помогли, теперь пытаются внести свой вклад в деятельность фонда. И как тут не вспомнить слоган Red Hearts: «Делайте добро и оно обязательно к вам вернется».

- По каким направлениям работает фонд и какие проекты были реализованы в этом году?

- Red Hearts выбрал три приоритетных направления деятельности: «Общество», «животные» и «окружающая среда». По этим направлениям фонд постоянно реализует различные социальные проекты и благотворительные акции за счет собственного бюджета, пожертвований местных благотворителей и доноров из Турции, России, Германии, США, Австралии и других стран.

В 2022 году фонд оказывал продовольственную поддержку нуждающимся, предоставлял ежемесячную материальную помощь малообеспеченным семьям ветеранов, реализовывал проекты «Сад Родины», «Герои, написавшие историю», «Все возможно», «Сдай батарейку - сохрани природу», провел III Общереспубликанский форум молодых доноров крови, осуществил перевод книги Campbell Biology и другие инициативы.

В этом году мы планируем начать новый проект по обучению девочек из малообеспеченных семей. Этот проект имеет для нас огромное значение. Хотела бы напомнить замечательную мысль Гаджи Зейналабдина Тагиева. Он говорил: «Давая образование мальчику, вы получаете одного образованного человека, но давая образование девочке, вы получаете образованную семью». Уверена, что этот проект станет одним из наших самых успешных.

- Можете рассказать об одном из самых запоминающихся событий за время деятельности Red Hearts?

- На самом деле, запоминающихся моментов и событий очень много. Но больше всего меня впечатлило то, что в период 44-дневной войны наши волонтеры в режиме 24/7, не отдыхая, посетили 1500 семей солдат и оказали им как материальную, так и моральную помощь. Чтобы солдаты на передовой, не болея душой, могли сражаться за территориальную целостность нашей Родины, Red Hearts старался быть рядом с их семьями. Поэтому мы называем наших волонтеров, которые внесли свой вклад в это дело, «героями тыла». Если вы помните, во время войны не работал даже VPN. А мы должны были представить донорам отчеты об оказанной помощи. Чтобы поймать интернет и отправить отчеты, наши волонтеры ездили в другой район, поселок или деревню. Все потому, что прозрачность в нашей работе является одним из ключевых факторов.

- Как фонд сумел завоевать доверие такого большого числа людей?

- В первую очередь, благодаря прозрачности. Еще до войны мы как инициативная группа собирали средства среди сотрудников банка и проводили различные благотворительные акции. Еще тогда мы делились отчетами о проделанной работе со всеми. В период войны наша деятельность уже вышла за пределы банка и страны. Мы предоставляем каждому человеку, который делает пожертвование, отчет о том, куда были потрачены его деньги. Это повышает доверие к нам. Хотела бы отметить еще один момент, что все люди разные, и чувство эмпатии у каждого человека отличается. Кто-то хочет оказывать продовольственную помощь малообеспеченным семьям, кто-то стремится внести вклад в проекты, связанные с образованием, кто-то - с животными или экологией. Именно поэтому мы определили несколько направлений деятельности, чтобы с уважением относиться к пожеланиям доноров и давать им выбор.

- Как можно поддержать Red Hearts?

- Любой желающий может посетить веб-сайт фонда (redhearts.az) и поддержать нашу деятельность, сделав пожертвование. Пожертвовать деньги в фонд можно также через терминалы Kapital Bank и мобильное приложение Birbank. Мы работаем над тем, чтобы данная возможность была и в других терминалах и приложениях. Через раздел «Обратная связь» на сайте фонда можно оставить обращение, предложение либо заявку на волонтерскую деятельность в Red Hearts. В нашем деле каждый вклад имеет огромную силу и значение.

О работе, проделанной фондом Red Hearts в 2022 году, можете узнать в видеоролике: https://kbl.az/rhhesabat