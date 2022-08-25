Журналистов не пропустили на суд бизнесмена Расима Мамедова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего руководителя компании Baku Steel Company Расима Мамедова.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание проходит в закрытом режиме. В зал суда не пропустили журналистов, желавших освещать процесс.

Кроме того, в зал суда не пропустили прибывших из Швейцарии адвокатов.

По словам адвоката Эльчина Садыгова, есть устное распоряжение председателя Суда по тяжким преступлениям о проведении суда в закрытом режиме.

Напомним, что Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса АР.