Чехия предложит новые визовые условия для россиян

Вместо полного запрета на выдачу шенгенских виз Чехия предложит европейским странам отменить упрощенный визовый режим для России и Беларуси. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.

Планируется, что начальник внешнеполитического ведомства выступит с этим предложением на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза. Заседание состоится в ближайшие дни.

Если страны ЕС примут инициативу, то это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд. Однако им потребуется больше документов для заявки, срок обработки виз будет увеличен, а визовый взнос будет повышен с €35 до €80.

Решение может стать компромиссом для европейских государств. Сейчас они не согласны друг с другом относительно визовых ограничений для граждан России и Беларуси.