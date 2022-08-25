Британцы откажутся от беженцев из Украины

Четверть британских семей, которые участвуют в правительственной программе по размещению беженцев из Украины, в августе планирует отказаться от дальнейшего участия. Причиной для этого стал резкий рост цен на продукты и коммунальные счета, пишет Daily Mail.

Около 70% хозяев говорят, что принимать украинских беженцев оказалось гораздо сложнее, чем они думали. Даже с государственной поддержкой некоторые люди потратили тысячи фунтов стерлингов на помощь гостям. 25% хозяев планируют отказаться от принятия беженцев в августе.

Участники госпрограммы говорят, что из-за финансового кризиса в стране им с каждым днем все труднее заботиться об иммигрантах, а сами они остаются без денег на существование.

Помимо финансового кризиса, принимающая сторона столкнулась с языковым барьером и культурными различиями. Проблем добавили и постоянные задержки государственных субсидий, которые положены семьям, принимающим иммигрантов из Украины.