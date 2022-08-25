Россия заявила о задержании украинца в Курске подозрение в шпионаже; видео
ФСБ России сообщила о задержании в Курске гражданина Украины, «работающего на военную разведку».
Как отмечает ведомство, задержанный проживал в Курске и являлся агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Мужчина подозревается в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны России для использования их против безопасности Российской Федерации», сказано в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено дело о шпионаже.