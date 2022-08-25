Китай испытывает гиперзвуковые пули

Исследователи армейского центра в китайском Чунцине провели испытания гиперзвуковых пуль, чтобы понять, как они подействуют на человека, пишет Asia Times.

Военные испытали 5-миллиметровые стальные пули со скоростью 11 мах на усыпленных свиньях. После тестов выяснилось, что попадание гиперзвуковых пуль вызвало у свиней тяжелые травмы по всему телу. Особенно обширными были повреждения внутренних органов и костей.

Обычные пули, как правило, стреляют со скоростью 1200 метров в секунду, что позволяет им пробивать цели. Однако скорость гиперзвуковых снарядов почти в три раза выше обычной, на грани температуры плавления стали. Это снижает их пробивную способность и делает почти невозможным использование обычных пистолетов.