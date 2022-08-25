Запорожская АЭС отключена от сети

Все энергоблоки Запорожской атомной электростанции отключены от сети, сообщает «Энергоатом» в Telegram.

В компании уверяют, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет. Отмечается, что потребности станции в электропитании обеспечиваются по отремонтированной линии энергосистемы Украины.

«Линия выдачи мощности Запорожской АЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков АЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», – говорится в сообщении.