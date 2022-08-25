Россия получила сотни иранских беспилотников, которые могут использоваться в ее войне с Украиной, сообщили представители западной разведки, передает Associated Press.

Отмечается, что поставки были осуществлены, несмотря на предупреждения США Тегерану. Неясно, начала ли Россия использовать беспилотники против украинских целей, но аппараты, судя по всему, уже находятся в рабочем состоянии, сообщили представители разведки, выступавшие на условиях анонимности.

Столкнувшись с экономическими санкциями и сбоями в цепочках поставок из-за своего вторжения в Украину, Россия все чаще обращается к Ирану в качестве ключевого партнера и поставщика оружия, указывает агентство. В июле Белый дом публично предупредил, что Иран планирует поставить Москве «сотни» вооруженных беспилотников.