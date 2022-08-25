Китай скупает российское золото

Китай резко увеличил закупки российского золота. Они выросли в 50 раз по сравнению с предыдущим годом, пишут российские СМИ.

Журналисты изучили отчеты Главного таможенного управления КНР. В них указано, что экспорт золота из России в Китай достиг $108,8 млн. Это почти в девять раз больше, чем в июне 2022 года и в 50 раз больше по сравнению с июлем прошлого года.

До начала войны в Украине и введения западных санкций против Москвы российское золото продавали в Великобританию (84%), Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь продажи туда почти невозможны. Источники утверждают, что Россия продает драгоценный металл в Азию со скидкой, однако точных данных об этом нет.