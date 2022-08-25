«Азеркосмос» следит за лесными пожарами

«ОАО «Азеркосмос» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством спутника Azersky осуществляло ежедневный мониторинг пожаров, произошедших в августе 2022 года на территории страны, в частности, в северных и северо-западных регионах». Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом сказал на брифинге журналистам председатель правления Космического агентства Самеддин Асадов.

По его словам, на основе анализа спутниковых изображений были определены территории распространения пожаров, проведена классификация этих территорий по лесным, кустарниковым, пастбищным и посевным площадям, рассчитана их общая площадь. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в августе этого года пожары произошли на общей площади 5311 гектаров, включая 3711 гектаров в Шабране, 800 - в Сиязане, 555 - в Губе, 164 - в Шемахе, 71 - в Хачмазе, 6 - в Шеки и 4 гектара в Габале. 30%, то есть около 1670 гектаров, приходятся на лесную площадь.

Ресурсы спутника используются в Азербайджане в различных областях: в сельском хозяйстве, охране окружающей среды, при чрезвычайных ситуациях, в добывающей промышленности, мелиорации, водном хозяйстве, транспортной и дорожной инфраструктуре, туризме, картографии, градостроительстве, при управлении госимуществом и во время кадастровых работ.