Пострадавшие от пожара территории Азербайджана будут картографированы

«Территория, где произошли пожары, будет картографирована. Во время осеннего сезона посадки деревьев будут поэтапно проводиться мероприятия по восстановлению лесных массивов». Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на пресс-конференции журналистам.

По его словам, на первом этапе территории очистят от сгоревших деревьев, биологическое развитие которых невозможно, после чего будут посеяны семена лесных деревьев в соответствии с климатическим условием местности и породами деревьев.

«Отрадно, что не весь лесной покров уничтожен. Мониторинг выгоревших территорий продолжается, после чего начнутся мероприятия по восстановлению лесов», - сказал Ф.Алиев.

Замминистра также отметил, что Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана при технической поддержке представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подготовило Национальную лесную программу, которая охватывает 2022-2030 годы, она уже представлена на рассмотрение в соответствующие структуры.