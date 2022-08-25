Норвегия не пойдет навстречу Европе

Несмотря на энергетический кризис, Норвегия не будет снижать цены на природный газ для стран Евросоюза. Об этом заявил министр энергетики и нефти королевства Терье Осланд, пишет E24 Nringsliv.

Норвегия поставляет около 25% всего объема поставок газа в Европу.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», - заявил министр. По этой причине королевство не будет заключать контракты с компаниями по цене ниже рыночной. Евросоюз отказался от долгосрочных контрактов в пользу спотовых 20 лет назад.

В августе руководители европейских компаний просили Осло «согласиться на экспорт газа по сниженной цене». Для Норвегии это невыгодно. При цене на газ выше $3300 за тысячу кубометров государственная норвежская компания Equinor получит около €100 млрд от экспорта сырья.