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Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар гордится тем, что разработанные им и его братом технологии поддерживают Украину в борьбе за независимость. Об этом он сказал в интервью Русской службе BBC. BBC отмечает, что видео, на котором дроны Bayraktar уничтожают российскую бронетехнику, разлетелось по всему миру. Для украинцев турецкие дроны стали своеобразным символом сопротивления российской агрессии. Про них начали писать песни, в их честь называют детей и домашних питомцев, и постепенно слово Bayraktar заняло свою нишу в популярной культуре страны и украинской диаспоры по всему миру.

Братья Сельчук и Халук Байрактар открыто поддерживают Украину и уже несколько раз бесплатно передавали дроны украинским военным, а собранные волонтерами деньги направляли на нужды украинских беженцев, подчеркивает BBC. Халук Байрактар добавил, что Украина борется за свободный мир. А Сельчук Байрактар назвал российское вторжение в Украину "несправедливой и незаконной войной", а украинский народ - благородным. По словам Халука, власти Украины обращались ко многим странам с просьбой передать беспилотники, однако, по его словам, лишь Турция согласилась на сделку. "Системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года, - напоминает он. - В то же время с Украиной были подписаны очень важные проекты в оборонной промышленности, которые будут способствовать нашему сотрудничеству в различных технологических областях".