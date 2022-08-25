Шум в ушах, кровь из носа… Эксперт Минздрава о причинах

«Наличие неприятного запаха изо рта (галитоз) ощущается не самим человеком, а окружающими его людьми. Галитоз вызывается общими и местными причинами. В первом случае он связан с дисфункцией внутренних органов, во втором - с состоянием полости рта. Местные этиологические факторы связаны с проблемами в носоглотке и полости рта. Запах изо рта возникает при: кариесе, особенно множественном или осложненном, когда в кариозных полостях скапливается гнилостный распад; пародонтите с кровотечением; стоматите любой этиологии; плохом гигиеническом уходе за полостью рта; аденоидах (разрастании глоточной миндалины); рините (насморке); гайморите; фарингите. Общий галитоз может быть связан с экстраоральными причинами: заболеваниями дыхательных путей, пищеварительного тракта, дисбактериозом кишечника, болезнями печени, желчного пузыря, почек. Кроме того, он возникает при эндокринных патологиях - сахарном диабете, тиреотоксикозе. Если нет явных признаков стоматологического заболевания, чтобы выяснить причину возникновения неприятного запаха из рта, важно обратиться к специалисту», - рассказывает врач.

Для предотвращения ушных заболеваний, ухудшения слуха и элементарной защиты органа от инфекций и вирусов специалист-эксперт рекомендует соблюдать основные правила гигиены.

Рассказывая о причинах частых кровотечения из носа, Рашад Талышинский отмечает, что с медицинской точки зрения различают два типа носовых кровотечений (эпистаксис): переднее (наиболее частое) и заднее (менее частое, но требующее большего внимания со стороны врача). «У детей и подростков передний тип носовых кровотечений отмечается чаще, чем у взрослых. Самая частая причина переднего типа носового кровотечения кровотечений из носа - сухой воздух. Сухой воздух может быть вызван жарким климатом с низкой влажностью или горячим воздухом в помещении. Обе среды вызывают высыхание носовой перепонки (нежная ткань внутри носа), образование корки или трещин, а также повышенная вероятность кровотечения при трении носа или сморкании. Задние носовые кровотечения в основном возникают у пожилых людей, пациентов с высоким кровяным давлением или в случаях травмы лица или носа. Заднее кровотечение возникает глубже в полости носа и, как правило, является более обильным, имеет артериальное происхождение. Кровотечение в этой области более серьезное и требует серьезного лечения. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу. Иногда носовые кровотечения вызывают также травмы носа, гипертонический криз, гематологические заболевания, сахарный диабет, почечную недостаточность, беременность, ангиопатию капилляров, бесконтрольный прием лекарственных средств, влияющих на свертывающую систему крови, некоторые инфекционные заболевания».

Что касается шума в ушах (тиннитус), то, по словам врача, «шум, гул или звон в ушах может быть сильным, слабым или умеренным, постоянным или периодическим... Тиннитус всегда говорит о сопутствующем заболевании. Попавшая в ухо жидкость, посторонний предмет, какой-нибудь жучок - все это может вызвать шум в ушах. Тиннитус может быть вызван резким перепадом атмосферного давления (после полета на самолете, прыжков с парашютом), сменой погоды. Звон в ушах редко является признаком серьезного заболевания. Выделяют два вида тиннитуса - субъективный и объективный. К субъективным причинам шума в ушах относятся пресбиакузис (возрастные изменения, связанные с атрофией головного мозга и слухового анализатора); бароакустическая травма (возникает на фоне сильного шума); онкозаболевания головного мозга и заболевания центральной нервной системы (рассеянный склероз и др). Заболевания височно-нижнечелюстного сустава, сосудистые заболевания головного мозга и шеи (аневризмы, аномалии развития, атеросклероз сосудов), онкозаболевания, патология клапанов сердца и анемия относятся к объективным причинам возникновения тиннитуса».