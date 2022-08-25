Российские спецслужбы шпионили за тренировками военных Украины в ФРГ. Немецкая военная контрразведка MAD считает, что разведка велась в том числе с помощью беспилотников. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным немецкой службы военной контрразведки, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвёр в Баварии.

В Идар-Оберштайне инструкторы Бундесвера обучали украинцев использовать артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. В Графенвере военнослужащие США проводили занятия по применению американских артиллерийских систем.

MAD после начала учений стала замечать подозрительные авто, из которых велось наблюдение за дорогами, ведущими к военным объектам, а над учебными центрами летали небольшие беспилотники.