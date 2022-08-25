МЧС тушит пожар в Масаллы вертолетами видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает осуществлять мероприятия по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибляр Масаллинского района.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, к тушению огня привлечены соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти.