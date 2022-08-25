Эксперт: бедность в Армении увеличится до 48%

«В 2022 году в Армении зафиксирован экономический рост. При этом уровень бедности в стране к концу года увеличится почти вдвое, достигнув отметки в 48%». Об этом на пресс-конференции Евразийского экспертного клуба в Ереване заявил политический аналитик Арам Сафарян.

«Несмотря на столь радужные цифры о росте экономики и на незначительное снижение показателей крайней бедности, общий уровень бедности в республике вырастет с 27% до 48%. Это вызывает серьезнейшую обеспокоенность. Мы обращаемся с призывом к властям Армении, к ее политическому полю, общественным организациям, в частности, к научному сообществу, чтобы они напрягли все свои силы, объединили их, и с помощью интеллектуального поиска смогли смягчить столь неблагоприятные показатели и их возможные негативные последствия», - заявил Сафарян.