Израиль бьет по иранским оружейным складам

Израильские ВВС атаковали склады оружия и боеприпасов иранских ополченцев в Сирии, сообщает The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По их данным, иранские военные объекты рядом с сирийским городом Масьяф атаковали израильские самолеты. Уничтожено огромное количество оружия и боеприпасов. Есть погибшие, но их число не сообщается.

Источники заявили о взрывах в районе Уади Аль-Уюн (западнее Масьяфа), в районе научно-исследовательского центра Ар-Райюн Суэйда (к юго-востоку от Масьяфа), в районе Ад-Джулейма. В этих районах располагались штабы, хранилища и посты проиранских сил.

По оценке экспертов, эта атака стала самым мощным ударом израильской армии по объектам Ирана в Сирии.