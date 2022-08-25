Украинцы ударили по российским десантникам: сотни погибших

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по Кадиевке (город с 2014 года находится под контролем луганских сепаратистов) в Луганской области.

По словам Гайдая, целью украинских военных была гостиница "Донбасс", где с 2014 года базировались пророссийские вооруженные формирования.

"В... Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области украинские воины уничтожили базу россиян, которую они обустроили в гостинице "Донбасс", - написал в телеграм-канале руководитель Луганской областной военной администрации, добавив, что убиты 200 военных воздушно-десантных войск РФ.