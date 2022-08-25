Слово о Мехрибан Алиевой в праздничный день

Адем Исмайлов, доктор политических наук 14:45

История не раз подтверждала глубокую прозорливость истины о том, что за личностью каждого неординарного мужчины скрывается характер выдающейся женщины. И если следовать определению философа о том, что «Череда великих умов – это оглавление истории человечества», то имя первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой – незаурядной азербайджанской женщины и супруги президента Ильхама Алиева – должно отождествляться сегодня с развитием азербайджанской государственности и укреплением ее авторитета на мировой арене.

В просвещенном XXI веке, когда гендерное равноправие стало индикатором цивилизованности государств и народов, достижения женщин на поприще большой политики и управления важнейшими процессами давно уже воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. О личности На сегодняшний день девятнадцать представительниц прекрасного пола являются главами государств и правительств, 25,5 процента женщин мира занимают места в национальных парламентах, 33 процента являются членами правительств, 21,9 процента возглавляют в своих странах различные министерства и ведомства. Но даже на столь впечатляющем фоне личность Мехрибан Алиевой представляет собой поистине редкий пример политического и государственного деятеля, сочетающего в себе прозорливость, этику и изящество истинной уроженки Востока с политическим модернизмом, интеллектом, раскрепощенностью мышления и самобытным стилем женщины Запада. Мехрибан Алиева органично связана с историческими корнями азербайджанского народа, с его уникальной древней культурой, стремлением к независимости и прогрессу. Что со всей очевидностью подтверждает генеалогическое древо Мехрибан Алиевой, ветви которого являлись носителями духовной элитарности азербайджанского народа и символизировали его нравственный облик. Если углубиться в историю азербайджанской литературы ХХ века, то одним из выдающихся прозаиков и мыслителей той эпохи, на произведениях которого формировались прогрессивные взгляды и воззрения представителей нескольких генераций молодых азербайджанцев, был дед первой леди Азербайджана - Мир Джалал Пашаев.

Одним из патриархов отечественной журналистики прошлого века считается Насир Имангулиев, дед Мехрибан Алиевой по материнской линии, который на протяжении многих лет был главным редактором газет «Баку» и «Бакы» и своей публицистической деятельностью оставил след. Выдающимся ученым, поднявшим современное востоковедение на высочайший уровень как лингвистического, так и историко-исследовательского развития, была мать Мехрибан ханум - директор Института востоковедения АН Азербайджана, академик Аида Имангулиева. Создателем и бессменным руководителем Национальной академии авиации является отец Мехрибан ханум, академик Ариф Пашаев - выдающийся азербайджанский ученый в области физико-математических наук. Добавив к своей генетике трудоспособность и волю к постижению научных, политических и управленческих знаний, Мехрибан Алиева достигла максимальной реализации своего потенциала, чему в значительной степени способствовал ее жизненный союз с выдающимся государственным деятелем Азербайджана, президентом Ильхамом Алиевым. В результате сложилась не только привлекательная и во всех отношениях достойная супружеская чета, но и спаянный политический тандем двух единомышленников, двух преданных друг другу сподвижников, который без малого двадцать лет прилагает максимум усилий для государственно-политического, социально-экономического и культурного прогресса и который перенимал опыт управления этими многосложными процессами у общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева - политика мирового масштаба. Резюмируя значение личности Мехрибан ханум для Азербайджана, я хотел бы, в первую очередь, подчеркнуть общественно-политический аспект ее деятельности и особенно роль первого вице-президента страны в отражении информационно-пропагандистской экспансии Армении.

Война на идеологическом фронте Во многом именно благодаря способности Мехрибан Алиевой вызывать доверие на самых высоких международных уровнях и доносить слова правды даже до тех, кто старается ее не слышать, деятельность армянских политических сил по созданию единого антиазербайджанского фронта на международной арене была полностью дискредитирована. Усилия Мехрибан Алиевой по формированию в мире современного, прогрессивного имиджа Азербайджана, сопровождавшиеся убедительной демонстрацией социально-экономических, индустриальных и культурных достижений нашей страны, создали максимально благоприятную атмосферу для привлечения в экономику Азербайджана иностранных инвестиций и динамичного развития туризма. Фундаментальной базой для проведения этой политики стал Фонд Гейдара Алиева, который она возглавила 10 мая 2004 года. Помимо организации помощи детям, лишенных родителей, а также строительства и реконструкции детских садов и школ, Фонд Гейдара Алиева осуществлял программы, срывавшие пропагандистские усилия Армении и разоблачавшие фальшивые дагерротипы армянского агитпропа. Под непосредственным патронажем Мехрибан Алиевой были изданы сборники буклетов «Карабахские реалии», книги «Война и наши культурно-исторические памятники», «Война против Азербайджана: под прицелом — культурное наследие». А в 2008 году Мехрибан Алиева учредила и возглавила международную информационную кампанию «Справедливость к Ходжалы», раскрывшую суть геноцида армянских бандформирований, учиненного в феврале 1992 года над мирными жителями города Ходжалы. Эта кампания нашла поддержку во многих государствах мира, в парламенте Шотландии, в законодательных органах более двадцати штатов США, в Организации исламского сотрудничества. В 2005 году, после того как кандидатура Мехрибан Алиевой был выдвинута на парламентских выборах от Хазарского избирательного округа №14, будущий первый вице-президент Азербайджана стала депутатом Милли Меджлиса. На парламентских выборах 2010 года Мехрибан Алиева получила 94,49 процента голосов, а в 2015-м - 96,7 процента. Следует понимать, что такая популярность в электоральной среде – далеко не случайность или следствие использования административного ресурса. Приведу лишь один из многочисленных примеров заботы Мехрибан Алиевой о своем народе в период, когда она была депутатом парламента. Азербайджан по сей день помнит ее беспрецедентное обращение к Милли Меджлису с призывом принять Закон об амнистии 28 мая - в День Республики. Законодательная инициатива Мехрибан Алиевой привела к досрочному освобождению из тюрем более 30 тысяч заключенных.

Возрастание роли Мехрибан Алиевой в социально-политической жизни Азербайджана выразилось в том, что первая леди возглавила Организационный комитет по проведению в Баку в 2015 году I Европейских игр, признанных Олимпийским комитетом ЕС «золотым стандартом» континентальных соревнований. В сентябре 2015 года она совершает официальный визит во Францию и встречается в Париже с президентом Франсуа Олландом, выступает с красивой речью на открытии фотовыставки «Азербайджан - страна толерантности» и «Азербайджанской деревни», завоевавшей сердца многих парижан, а также открывает конференцию «Религиозная толерантность: культура сосуществования в Азербайджане». 14–15 марта 2017 года она снова совершает официальный визит во Францию, результатом которого стали слова тогдашнего президента Пятой республики Франсуа Олланда, подчеркнувшего, что «…наши страны сблизились, прежде всего, благодаря торговым и культурным связям». 15 сентября 2017 года Мехрибан Алиева приняла делегацию Японии во главе с заместителем главы МИД Манабу Хори, 17–20 сентября 2017 года Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева посещают США, где принимают участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ноябре 2019 года Мехрибан Алиева впервые в качестве Первого вице-президента Азербайджана прибывает в Россию с государственным визитом. Конструктивизм и отточенные формулировки Мехрибан Алиевой в ходе двухсторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым настолько впечатлили российских руководителей, что президент Путин наградил Мехрибан Алиеву орденом Дружбы за заслуги в деле всестороннего развития российско-азербайджанских отношений.